13 января в серии А состоится топ-встреча — лидирующий «Наполи» примет на своем поле «Ювентус». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи неаполитанцев. Поставить на них можно за 1.97, это примерно 53% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (28%), наименее возможен триумф «Ювентуса» — 4.30 (19%).

«Бьянконери» выиграли пять последних официальных матчей. Если считаете, что команда Аллегри не уступит в Неаполе, оформите ставку за 1.89.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

«Верх» по голам прошел всего в одном из пяти прошедших матчей при участии «Ювентуса». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно с котировкой 1.83.

Туринцы выиграли восемь матчей подряд и не пропустили ни в одном из них. На то, что «Наполи» тоже не забьет, коэффициент — 4.20.

Вариант «обе забьют», как и обратный, эксперты оценили в 1.90.

Если кто и должен забить, так это Виктор Осимхен — его гол предложено взять за 2.80. На втором месте по шансам Хвича Кварацхелия — 3.70.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 в пользу «Наполи» или ничья 1:1 за 6.50.