Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Наполи» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 13 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

13 января в серии А состоится топ-встреча — лидирующий «Наполи» примет на своем поле «Ювентус». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
13 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи неаполитанцев. Поставить на них можно за 1.97, это примерно 53% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (28%), наименее возможен триумф «Ювентуса» — 4.30 (19%).

«Бьянконери» выиграли пять последних официальных матчей. Если считаете, что команда Аллегри не уступит в Неаполе, оформите ставку за 1.89.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

«Верх» по голам прошел всего в одном из пяти прошедших матчей при участии «Ювентуса». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно с котировкой 1.83.

Туринцы выиграли восемь матчей подряд и не пропустили ни в одном из них. На то, что «Наполи» тоже не забьет, коэффициент — 4.20.

Вариант «обе забьют», как и обратный, эксперты оценили в 1.90.

Эрлинг Холанн. «МЮ» безумно хорош в обороне после паузы на ЧМ. Но выдержит ли он проверку Холанном?

Если кто и должен забить, так это Виктор Осимхен — его гол предложено взять за 2.80. На втором месте по шансам Хвича Кварацхелия — 3.70.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 в пользу «Наполи» или ничья 1:1 за 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
Читайте также
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 13 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости