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«Спартак» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 13 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Трактор» 13 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Принс Шейн.
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Спартаком» и «Трактором». Игра пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.15 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

 
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У «Спартака» шансов на победу чуть больше, чем у «Трактора», считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех москвичей в основное время можно поставить за 2.30, что приблизительно 43% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.80 (23%), на успех челябинцев — 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.

Вариант «Трактор» не проиграет» идет за 1.62. В последних пяти матчах «медведям» дважды удалось сдержать красно-белых.

На тотал больше 4.5 шайбы котировка — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.04.

Кто откроет счет в матче? «Спартак» — 1.79, «Трактор» — 2.03, никто — 46.0.

 
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За жирнейшие 13.5 можно взять гол на первой минуте.

На то, что во всех периодах будет заброшено две и более шайбы, коэффициент — 7.10.

 
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«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 13 января 2023 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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