«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года
Главное событие 20-го тура АПЛ — манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» 14 января примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.93, это около 49% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 4.00 (25%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.90 (26%).
Ждете неожиданный итог? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Манчестер Юнайтед» при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.
«МЮ» не может обыграть оппонента на протяжении трех матчей. Причем команды встречались и в этом сезоне, в девятом туре: коллектив Пепа Гвардиолы уничтожил «красных дьяволов» с теннисным счетом 6:3. Рынок на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, оценен в 1.93.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа «Ман Сити» 2:1 — за 8.00;
• успех гостей 1:0 — за 8.40.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18. Два последних дерби закончились разгромными победами «Сити» — 6:3 и 4:1.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за 17 матчей команда Гвардиолы наколотила уже 45 мячей, в среднем это 2.6 гола за игру. «Горожане» лишь в шести турах чемпионата забивали за игру меньше двух голов, а «МЮ» в первом круге вонзили шесть. В отличной форме находится главный нападающий команды Эрлин Холанн: норвежец в среднем по сезону за клуб заваливает 1.17 гола за игру.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 1.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2