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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «МЮ» Антони и Диогу Далот в матче с «Чарльтоном».
Фото Global Look Press

Главное событие 20-го тура АПЛ — манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» 14 января примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.93, это около 49% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 4.00 (25%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 3.90 (26%).

Ждете неожиданный итог? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Манчестер Юнайтед» при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.

«МЮ» не может обыграть оппонента на протяжении трех матчей. Причем команды встречались и в этом сезоне, в девятом туре: коллектив Пепа Гвардиолы уничтожил «красных дьяволов» с теннисным счетом 6:3. Рынок на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ман Сити» 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.40.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18. Два последних дерби закончились разгромными победами «Сити» — 6:3 и 4:1.

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Маркус Рэшфорд в&nbsp;матче с &laquo;Ноттингемом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за 17 матчей команда Гвардиолы наколотила уже 45 мячей, в среднем это 2.6 гола за игру. «Горожане» лишь в шести турах чемпионата забивали за игру меньше двух голов, а «МЮ» в первом круге вонзили шесть. В отличной форме находится главный нападающий команды Эрлин Холанн: норвежец в среднем по сезону за клуб заваливает 1.17 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 1.5 за 1.77.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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