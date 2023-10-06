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Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 6 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Данила Юров («Металлург»).
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

6 октября в поединке регулярного чемпионата сойдутся команды из Восточной конференции. Лидер «Востока» и всего сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» примет на родном льду «Салават Юлаев». Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Андрея Разина: взять триумф «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш зеленых доступен за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.67, эта же опция на гостей идет за 2.18.

Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее оказался «Металлург». Непоражение «Салавата» в основное время дали за 1.67.

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Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;

• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.80, коэффициент на обратный рынок — 1.26.

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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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