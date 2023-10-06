«Металлург» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
6 октября в поединке регулярного чемпионата сойдутся команды из Восточной конференции. Лидер «Востока» и всего сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» примет на родном льду «Салават Юлаев». Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Андрея Разина: взять триумф «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш зеленых доступен за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.67, эта же опция на гостей идет за 2.18.
Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее оказался «Металлург». Непоражение «Салавата» в основное время дали за 1.67.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;
• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.
Поставить на наличие овертайма можно за 3.80, коэффициент на обратный рынок — 1.26.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1