9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», арбитр Антонио Лаос из Испании даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесте» небольшими фаворитами: поставить на победу южноамериканцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.20 (30%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают относительно равные шансы команды на успех:

• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех голландцев 1:0 — за 7.70.

Нидерланды еще ни разу не проиграли в Катаре: единственная потеря очков произошла во втором туре группового этапа с Эквадором (1:1). Более того, «Оранжевые» ни разу не уступили за 19 игр при ван Гале. Поставить на то, что голландцы не проиграют в основное время и аргентинцам, можно с коэффициентом 1.72.

Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.38, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 2.12. «Обе забьют — нет» идет за 1.72.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу Нидерландов и тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 6.00. Обратный рынок доступен за 1.13.