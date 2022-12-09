Нидерланды — Аргентина: где смотреть матч чемпионата мира 9 декабря онлайн в прямом эфире
9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», арбитр Антонио Лаос из Испании даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесте» небольшими фаворитами: поставить на победу южноамериканцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.20 (30%).
Верите в команду Луи ван Гала? Ставка в 1000 рублей на победу «Оранжевых» в случае выигрыша принесет 3700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают относительно равные шансы команды на успех:
• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.00;
• успех голландцев 1:0 — за 7.70.
Нидерланды еще ни разу не проиграли в Катаре: единственная потеря очков произошла во втором туре группового этапа с Эквадором (1:1). Более того, «Оранжевые» ни разу не уступили за 19 игр при ван Гале. Поставить на то, что голландцы не проиграют в основное время и аргентинцам, можно с коэффициентом 1.72.
Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.38, ТМ 2.5 — за 1.58.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 2.12. «Обе забьют — нет» идет за 1.72.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу Нидерландов и тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 6.00. Обратный рынок доступен за 1.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2