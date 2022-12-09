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Нидерланды — Аргентина: где смотреть матч чемпионата мира 9 декабря онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Нидерландов в матче с США.
Фото Global Look Press

9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», арбитр Антонио Лаос из Испании даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесте» небольшими фаворитами: поставить на победу южноамериканцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.20 (30%).

Верите в команду Луи ван Гала? Ставка в 1000 рублей на победу «Оранжевых» в случае выигрыша принесет 3700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают относительно равные шансы команды на успех:

• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех голландцев 1:0 — за 7.70.

Нидерланды еще ни разу не проиграли в Катаре: единственная потеря очков произошла во втором туре группового этапа с Эквадором (1:1). Более того, «Оранжевые» ни разу не уступили за 19 игр при ван Гале. Поставить на то, что голландцы не проиграют в основное время и аргентинцам, можно с коэффициентом 1.72.

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Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.38, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 2.12. «Обе забьют — нет» идет за 1.72.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу Нидерландов и тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 6.00. Обратный рынок доступен за 1.13.

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Хорватия — Бельгия: где смотреть матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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