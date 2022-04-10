10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра лидеров турнира пройдет на «Этихад Арене», начало встречи — в 18.30 мск. Рассудит встречу арбитр Энтони Тейлор.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят слишком очевидного фаворита. Но, по их мнению, больше шансов на победу у команды Пепа Гвардиолы — коэффициент на событие равен 2.08 (46% вероятности). Победа Юргена Клоппа настолько же вероятна, как и ничья во встрече, — каждый из исходов можно взять за 3.60 (27%).

При ставке 1000 рублей на победу «Ливерпуля» в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Наиболее реалистичный голевой план «Манчестер Сити» — два забитых мяча и более. Поставить на это можно за 2.90.

А вот у «Ливерпуля» шансов забить два и больше мячей во встрече очень мало, коэффициент на событие составляет 5.60.

В случае с пенальти и его назначением котировка составляет 2.70. Удаление в игре маловероятно, взять его можно за 6.00.

Оба события в том случае, если они произойдут, солидно увеличат банк — коэффициент на удаление и пенальти равен 11.00.

Если считаете, что в игре забьет только одна команда, поставить можно за 2.20.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики компании считают ничью со счетом 1:1 — коэффициент на точный счет составляет 6.80.