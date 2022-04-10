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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 10 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Кевин Де Брейне, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра лидеров турнира пройдет на «Этихад Арене», начало встречи — в 18.30 мск. Рассудит встречу арбитр Энтони Тейлор.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят слишком очевидного фаворита. Но, по их мнению, больше шансов на победу у команды Пепа Гвардиолы — коэффициент на событие равен 2.08 (46% вероятности). Победа Юргена Клоппа настолько же вероятна, как и ничья во встрече, — каждый из исходов можно взять за 3.60 (27%).

При ставке 1000 рублей на победу «Ливерпуля» в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Наиболее реалистичный голевой план «Манчестер Сити» — два забитых мяча и более. Поставить на это можно за 2.90.

А вот у «Ливерпуля» шансов забить два и больше мячей во встрече очень мало, коэффициент на событие составляет 5.60.

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В случае с пенальти и его назначением котировка составляет 2.70. Удаление в игре маловероятно, взять его можно за 6.00.

Оба события в том случае, если они произойдут, солидно увеличат банк — коэффициент на удаление и пенальти равен 11.00.

Если считаете, что в игре забьет только одна команда, поставить можно за 2.20.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики компании считают ничью со счетом 1:1 — коэффициент на точный счет составляет 6.80.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

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Динамо

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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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