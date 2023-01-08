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8 января, 13:15

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 8 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Челси» и «Сити».
Фото Global Look Press

8 января в матче 3-го раунда Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.35, это примерно 72% вероятности. Ничью оценили в 5.80 (17%), успех гостей — в 8.90 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5800 рублей.

Если считаете, что «Челси» не проиграет во второй раз подряд, оформите ставку за 3.40.

Улучшить котировку на победу «Сити» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.07, Ф2(+1.5) — за 1.81.

В этом матче можно поставить на проход. Успех «горожан» наиболее вероятен, его оценили в 1.21, поставить на синих можно за 4.70.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.66.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 6.40.

Пеп Гвардиола. «Манчестер Сити» — «Челси»: Гвардиола пожалеет обескровленных лондонцев

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Челси» потерял целый состав травмированными, так что шансов у них почти нет. Синие и «горожане» играли на днях, Пеп знает обо всех проблемах соперника и уже столкнулся с усеченной командой лондонцев. Учитывая, что встреча кубковая, Гвардиола наверняка не будет тратить много сил на такой матч, поэтому победа должна быть минимальной, а матч — нерезультативным.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.22.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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 12
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