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«Милан» — «Рома»: прогноз на матч серии А 8 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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8 января в 17-м туре серии А «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Бригаду арбитров возглавляет Давиде Масса.

Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа россонери оценена котировкой 1.90, вероятность исхода — приблизительно 53%. На успех «Ромы» можно поставить за 4.40 (20%), на ничью — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

На то, что Жозе Моуринью найдет способ сдержать действующего чемпиона (Х2), коэффициент — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Милан» забил дома в серии А уже 20 мячей в восьми матчах — 2.5 гола в среднем за игру. На ИТБ1 (1.5) котировка — 2.02, на ИТМ1 (1.5) — 1.79.

Обмен результативными атаками предложено взять за 2.00, обратный результат — за 1.82.

На победу хозяев в один мяч или ничью можно поставить за 1.79. Такое же условие в пользу гостей идет за 2.24.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Милана» за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

«Милан» очень уверенно играет дома (семь побед и одно поражение), но у команды есть небольшие проблемы в обороне: россонери не пропустили только в двух матчах из последних десяти в серии А. «Рома» забивает не слишком много, но при этом в предыдущих четырех играх неизменно огорчала миланцев.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
0
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«Монца» — «Интер»: где смотреть матч серии А 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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