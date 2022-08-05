6 августа в центральном матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» примет дома «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Краснодар» небольшим фаворитом встречи. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2800 рублей и чистую прибыль в 1800 рублей.

Если вы уверены, что железнодорожники наберут очки на юге России, оформите условие Х2 за 1.57.

Букмекеры считают, что в матче будет забито достаточно много голов: в шести матчах с участием команд в этом сезоне «верх» прошел пять раз. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

У «Локомотива» большие проблемы в обороне — травмированы основные защитники Фассон и Ненахов. Без них на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.12. При этом атака москвичей генерирует моменты, но реализация пока хромает. На то, что машина по производству голов заработает как раз в Краснодаре и поможет оформить гостям два и больше мяча, можно поставить за 2.27.

Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95. Оба события уже случались в матчах этих команд в новом сезоне.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

У обеих команд в начале сезона большие проблемы с обороной — не было еще ни одного матча, в котором бы они не пропустили. Москвичи не отыграли на ноль даже против «Нижнего Новгорода», а «Краснодару» забил «Урал», который до этого ни разу такого не делал.

При этом в атаке дела намного лучше, отличные шансы забить создаются в каждом матче. Высока вероятность, что ближайшая игра завершится обоюдным взятием ворот.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.