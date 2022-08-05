«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
6 августа в центральном матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» примет дома «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Краснодар» небольшим фаворитом встречи. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.60 (25%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2800 рублей и чистую прибыль в 1800 рублей.
Если вы уверены, что железнодорожники наберут очки на юге России, оформите условие Х2 за 1.57.
Букмекеры считают, что в матче будет забито достаточно много голов: в шести матчах с участием команд в этом сезоне «верх» прошел пять раз. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.
У «Локомотива» большие проблемы в обороне — травмированы основные защитники Фассон и Ненахов. Без них на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.12. При этом атака москвичей генерирует моменты, но реализация пока хромает. На то, что машина по производству голов заработает как раз в Краснодаре и поможет оформить гостям два и больше мяча, можно поставить за 2.27.
Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95. Оба события уже случались в матчах этих команд в новом сезоне.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»
У обеих команд в начале сезона большие проблемы с обороной — не было еще ни одного матча, в котором бы они не пропустили. Москвичи не отыграли на ноль даже против «Нижнего Новгорода», а «Краснодару» забил «Урал», который до этого ни разу такого не делал.
При этом в атаке дела намного лучше, отличные шансы забить создаются в каждом матче. Высока вероятность, что ближайшая игра завершится обоюдным взятием ворот.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0