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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Йозеф Циннбауэр с игроками «Локомотива».
Фото Global Look Press

6 августа в центральном матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» примет дома «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Краснодар» небольшим фаворитом встречи. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2800 рублей и чистую прибыль в 1800 рублей.

Если вы уверены, что железнодорожники наберут очки на юге России, оформите условие Х2 за 1.57.

Букмекеры считают, что в матче будет забито достаточно много голов: в шести матчах с участием команд в этом сезоне «верх» прошел пять раз. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

У «Локомотива» большие проблемы в обороне — травмированы основные защитники Фассон и Ненахов. Без них на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.12. При этом атака москвичей генерирует моменты, но реализация пока хромает. На то, что машина по производству голов заработает как раз в Краснодаре и поможет оформить гостям два и больше мяча, можно поставить за 2.27.

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Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95. Оба события уже случались в матчах этих команд в новом сезоне.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

У обеих команд в начале сезона большие проблемы с обороной — не было еще ни одного матча, в котором бы они не пропустили. Москвичи не отыграли на ноль даже против «Нижнего Новгорода», а «Краснодару» забил «Урал», который до этого ни разу такого не делал.

При этом в атаке дела намного лучше, отличные шансы забить создаются в каждом матче. Высока вероятность, что ближайшая игра завершится обоюдным взятием ворот.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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