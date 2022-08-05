Суперэкспресс на матчи-открытия в Англии, Германии и Франции: удивят ли аутсайдеры фаворитов?
5 августа в Англии, Германии и Франции начинаются новые сезоны в чемпионатах по футболу. В АПЛ розыгрыш откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал», в бундеслиге — «Айнтрахт» и «Бавария», в лиге 1 — «Лион» и «Аяччо». Букмекерская компания БЕТСИТИ собрала суперэкспресс из этих матчей с общим коэффициентом 35.0. В каждой игре условие одинаковое — аутсайдер должен выиграть хотя бы один тайм.
В лондонском дерби фаворит — «Арсенал». На его победу можно поставить за 1.84, это примерно 54% вероятности. На ничью — за 3.70 (27%), на «Кристал Пэлас» — 4.50 (19%). Вариант «хозяева выиграют хотя бы один тайм» доступен за 2.60.
В Германии лучшие шансы выиграть у действующего чемпиона. Триумф «Баварии» оценен коэффициентом 1.55 (64%), ничья — 5.20 (19%), триумф «Айнтрахта» идет за чуть большие 5.30 (17%). Как и в случае с «Кристал Пэлас», на успех франкфуртцев в одном из отрезков матча котировка — 2.60.
Во Франции «Лион» — абсолютнейший фаворит матча с вернувшимся в высшую лигу «Аяччо». На «ткачей» можно поставить с коэффициентом 1.30 (76%), на ничью — за 5.40 (18%), на три очка для гостей — за 12.0 (6%). На успех аутсайдера в первом или во втором тайме котировка огромная — 4.40.
Если вы возьмете все три условия, то при перемножении они дадут коэффициент 29.7. Букмекерская компания БЕТСИТИ повысила это значение и дает возможность поставить на суперэкспресс за 35.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0