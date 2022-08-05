Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Суперэкспресс на матчи-открытия в Англии, Германии и Франции: удивят ли аутсайдеры фаворитов?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Бавария».
Фото Global Look Press

5 августа в Англии, Германии и Франции начинаются новые сезоны в чемпионатах по футболу. В АПЛ розыгрыш откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал», в бундеслиге — «Айнтрахт» и «Бавария», в лиге 1 — «Лион» и «Аяччо». Букмекерская компания БЕТСИТИ собрала суперэкспресс из этих матчей с общим коэффициентом 35.0. В каждой игре условие одинаковое — аутсайдер должен выиграть хотя бы один тайм.

Рахим Стерлинг празднует гол. «Эвертон» — «Челси»: Стерлинг с ходу докажет, чем он лучше Лукаку

В лондонском дерби фаворит — «Арсенал». На его победу можно поставить за 1.84, это примерно 54% вероятности. На ничью — за 3.70 (27%), на «Кристал Пэлас» — 4.50 (19%). Вариант «хозяева выиграют хотя бы один тайм» доступен за 2.60.

В Германии лучшие шансы выиграть у действующего чемпиона. Триумф «Баварии» оценен коэффициентом 1.55 (64%), ничья — 5.20 (19%), триумф «Айнтрахта» идет за чуть большие 5.30 (17%). Как и в случае с «Кристал Пэлас», на успех франкфуртцев в одном из отрезков матча котировка — 2.60.

Во Франции «Лион» — абсолютнейший фаворит матча с вернувшимся в высшую лигу «Аяччо». На «ткачей» можно поставить с коэффициентом 1.30 (76%), на ничью — за 5.40 (18%), на три очка для гостей — за 12.0 (6%). На успех аутсайдера в первом или во втором тайме котировка огромная — 4.40.

Габи Жезус, &laquo;Арсенал&raquo;. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Жезусу пора отрабатывать 52 млн евро

Если вы возьмете все три условия, то при перемножении они дадут коэффициент 29.7. Букмекерская компания БЕТСИТИ повысила это значение и дает возможность поставить на суперэкспресс за 35.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аяччо
ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
ФК Лион
0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айнтрахт» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 5 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости