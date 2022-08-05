Суперэкспресс на матчи-открытия в Англии, Германии и Франции: удивят ли аутсайдеры фаворитов?

5 августа в Англии, Германии и Франции начинаются новые сезоны в чемпионатах по футболу. В АПЛ розыгрыш откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал», в бундеслиге — «Айнтрахт» и «Бавария», в лиге 1 — «Лион» и «Аяччо». Букмекерская компания БЕТСИТИ собрала суперэкспресс из этих матчей с общим коэффициентом 35.0. В каждой игре условие одинаковое — аутсайдер должен выиграть хотя бы один тайм.

В лондонском дерби фаворит — «Арсенал». На его победу можно поставить за 1.84, это примерно 54% вероятности. На ничью — за 3.70 (27%), на «Кристал Пэлас» — 4.50 (19%). Вариант «хозяева выиграют хотя бы один тайм» доступен за 2.60.

В Германии лучшие шансы выиграть у действующего чемпиона. Триумф «Баварии» оценен коэффициентом 1.55 (64%), ничья — 5.20 (19%), триумф «Айнтрахта» идет за чуть большие 5.30 (17%). Как и в случае с «Кристал Пэлас», на успех франкфуртцев в одном из отрезков матча котировка — 2.60.

Во Франции «Лион» — абсолютнейший фаворит матча с вернувшимся в высшую лигу «Аяччо». На «ткачей» можно поставить с коэффициентом 1.30 (76%), на ничью — за 5.40 (18%), на три очка для гостей — за 12.0 (6%). На успех аутсайдера в первом или во втором тайме котировка огромная — 4.40.

Если вы возьмете все три условия, то при перемножении они дадут коэффициент 29.7. Букмекерская компания БЕТСИТИ повысила это значение и дает возможность поставить на суперэкспресс за 35.0.