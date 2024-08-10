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Сегодня, 12:15

«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 10 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

ЦСКА в четвертом туре РПЛ отправится на выезд к «Краснодару». Игра пройдет 10 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: победа «быков» предложена с котировкой 2.65, что примерно 36% вероятности. Успех армейцев дан за практически идентичные 2.70 (36%). Коэффициент на раздел очков — 3.50 (28%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России — «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что армейцы в предстоящей игре хотя бы не уступят, можно за 1.52.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.60;

• победа любого клуба 1:0 — за 8.20.

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Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.73, альтернативный вариант доступен за 2.12.

Комбинированная ставка на непоражение «быков» и тотал меньше 2.5 мяча оценена в 2.65.

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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 10 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 6
Игорь Дивеев

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ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 4
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Локомотив

 3
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Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
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