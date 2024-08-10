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Сегодня, 08:15

«Краснодар» — ЦСКА: команды продлят тренд на осторожность

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

10 августа «Краснодар» и ЦСКА сойдутся в четвертом туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за 2.65, вероятность этого результата — около 36%. Коэффициент на выигрыш красно-синих — 2.70 (36%). «Мирный» результат предложен с котировкой 3.50 (28%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России — «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что армейцы в предстоящей игре хотя бы не уступят, можно за 1.52.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.60;

• победа любого клуба 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.73, альтернативный вариант доступен за 2.12.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Матчи «быков» в этом сезоне получаются крайне аккуратными: в трех турах РПЛ они отличились и пропустили по разу, добавив еще один гол в Кубке России, — во всех этих матчах заходил ТМ 2.5. Из четырех поединков ЦСКА в этом сезоне этот рынок сыграл в половине. Встречи «Краснодара» и армейцев редко получаются увлекательными: в восьми из предыдущих 10 во всех соревнованиях они забивали на двоих не больше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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«Зенит» — «Динамо»: Глушенков и Вендел не заметят бело-голубых
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

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Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
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Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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Факел

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