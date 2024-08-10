10 августа «Краснодар» и ЦСКА сойдутся в четвертом туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет за 2.65, вероятность этого результата — около 36%. Коэффициент на выигрыш красно-синих — 2.70 (36%). «Мирный» результат предложен с котировкой 3.50 (28%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России — «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что армейцы в предстоящей игре хотя бы не уступят, можно за 1.52.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.60;

• победа любого клуба 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.73, альтернативный вариант доступен за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Матчи «быков» в этом сезоне получаются крайне аккуратными: в трех турах РПЛ они отличились и пропустили по разу, добавив еще один гол в Кубке России, — во всех этих матчах заходил ТМ 2.5. Из четырех поединков ЦСКА в этом сезоне этот рынок сыграл в половине. Встречи «Краснодара» и армейцев редко получаются увлекательными: в восьми из предыдущих 10 во всех соревнованиях они забивали на двоих не больше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.