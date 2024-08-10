«Зенит» в четвертом туре РПЛ встретится с единственной командой, которая тоже набрала девять очков за три матча — «Динамо». Игра на «Газпром Арене» пройдет 10 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит коллективы бригада во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует за час до стартового свистка.

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: их победа доступна с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш подопечных Марцела Лички идет за 5.00 (20%), даже на ничью дан меньший коэффициент 4.50 (21%).

В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Котировка 2.14 предложена на комбинированное условие с победой «Зенита» и тоталом больше 2.5 гола.