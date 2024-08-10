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Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 10 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

«Зенит» в четвертом туре РПЛ встретится с единственной командой, которая тоже набрала девять очков за три матча — «Динамо». Игра на «Газпром Арене» пройдет 10 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит коллективы бригада во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует за час до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: их победа доступна с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш подопечных Марцела Лички идет за 5.00 (20%), даже на ничью дан меньший коэффициент 4.50 (21%).

В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 7.80.

Вильмар Барриос и&nbsp;Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Динамо»: Глушенков и Вендел не заметят бело-голубых

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Котировка 2.14 предложена на комбинированное условие с победой «Зенита» и тоталом больше 2.5 гола.

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«Краснодар» — ЦСКА: команды продлят тренд на осторожность
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
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Бителло

Динамо

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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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