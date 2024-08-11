FONBET направит 15 млн рублей на помощь переселенцам из Курской области

Букмекерская компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила 15 млн рублей в Российский Красный Крест, оказывающий помощь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области. На эти средства будет обеспечена закупка гуманитарной помощи для нуждающихся.

Часть выделенных средств будет направлена на краткосрочную аренду дополнительного помещения под гуманитарный центр и оснащение пунктов временного размещения бытовой техникой, детскими игровыми зонами и медицинским оборудованием. Остальные средства пойдут на закупку продуктов, средств личной гигиены и одежды для вынужденных переселенцев.

Ранее команда Курского регионального отделения РКК встретилась с жителями ПВР, собрала их потребности и раздала гуманитарные наборы. Накануне в регион также прибыла федеральная группа реагирования на ЧС РКК. В приграничье работает председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов в составе бригады санитарной авиации.

«Команда Курского регионального отделения посещает пункты временного размещения, в которых находятся эвакуированные. РКК также принимает и обрабатывает обращения от граждан, которые разместились самостоятельно, их несколько тысяч. Все семьи получают наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья. Мы работаем в тесном взаимодействии с местными властями и социальными службами, чтобы как можно быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся», — заявил Алексей Гапонов.

«Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне от беды, постигшей жителей приграничных районов Курской области. Ракетные обстрелы и военные действия затронули сотни людей, оставив их без крова и крыши над головой. Многие семьи были вынуждены эвакуироваться и переселиться в пункты временного размещения, организованные Российским Красным Крестом. В связи с этим мы считаем своим первостепенным долгом и обязанностью оказать посильную помощь пострадавшим людям и помочь РКК обеспечить им безопасность и приемлемые условия проживания в этот по-настоящему трудный для страны период», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

FONBET ранее уже осуществлял переводы в Российский Красный Крест после террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле». Тогда сумма помощи составила 30 млн рублей. Помимо этого, компания направила еще одно пожертвование в размере 6 млн рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области. В апреле FONBET также помогал в организации гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области и направил 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов для лишившихся крова людей.

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