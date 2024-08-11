FONBET направит 15 млн рублей на помощь переселенцам из Курской области
Букмекерская компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила 15 млн рублей в Российский Красный Крест, оказывающий помощь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области. На эти средства будет обеспечена закупка гуманитарной помощи для нуждающихся.
Часть выделенных средств будет направлена на краткосрочную аренду дополнительного помещения под гуманитарный центр и оснащение пунктов временного размещения бытовой техникой, детскими игровыми зонами и медицинским оборудованием. Остальные средства пойдут на закупку продуктов, средств личной гигиены и одежды для вынужденных переселенцев.
Ранее команда Курского регионального отделения РКК встретилась с жителями ПВР, собрала их потребности и раздала гуманитарные наборы. Накануне в регион также прибыла федеральная группа реагирования на ЧС РКК. В приграничье работает председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов в составе бригады санитарной авиации.
«Команда Курского регионального отделения посещает пункты временного размещения, в которых находятся эвакуированные. РКК также принимает и обрабатывает обращения от граждан, которые разместились самостоятельно, их несколько тысяч. Все семьи получают наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья. Мы работаем в тесном взаимодействии с местными властями и социальными службами, чтобы как можно быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся», — заявил Алексей Гапонов.
«Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне от беды, постигшей жителей приграничных районов Курской области. Ракетные обстрелы и военные действия затронули сотни людей, оставив их без крова и крыши над головой. Многие семьи были вынуждены эвакуироваться и переселиться в пункты временного размещения, организованные Российским Красным Крестом. В связи с этим мы считаем своим первостепенным долгом и обязанностью оказать посильную помощь пострадавшим людям и помочь РКК обеспечить им безопасность и приемлемые условия проживания в этот по-настоящему трудный для страны период», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.
FONBET ранее уже осуществлял переводы в Российский Красный Крест после террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле». Тогда сумма помощи составила 30 млн рублей. Помимо этого, компания направила еще одно пожертвование в размере 6 млн рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области. В апреле FONBET также помогал в организации гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области и направил 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов для лишившихся крова людей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0