Испания — Швейцария: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 1 июля 2023 года
1 июля Испания и Швейцария сойдутся в четвертьфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет в румынском Бухаресте на стадионе имени Валентина Станеску. Игру рассудит бригада бельгийца Эрика Ламбрехтса, начало встречи — в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «красной фурии» в основное время можно с коэффициентом 1.42, что составляет около 70% вероятности. Выигрыш «красных крестоносцев» доступен за 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.82 (19%).
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Проход Испании с учетом овертайма и серии пенальти предложен за 1.19, Швейцарии — за 4.72.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:
• 2:0 в пользу Испании — за 5.83;
• 1:0 — за 6.60;
• 2:1 — за 7.75.
Испанцы — вторые на турнире по результативности (шесть мячей), швейцарцы же пропустили больше всех (восемь). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.
Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.01, варианта «обе забьют — нет» предложен за 1.79.
Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Испания — Швейцария
Команда Патрика Рахмена — вероятно, самая слабая из тех, кто вышел в плей-офф. Швейцарцам хватило трех очков, которые они набрали в первом туре группового этапа против Норвегии (2:1). Конкуренты, Италия и норвежцы, тоже заработали по три балла, но не прошли дальше по дополнительным показателям. К тому же «красные крестоносцы» пропустили больше всех на турнире (восемь мячей), даже больше уже вылетевших сборных.
Испания же прекрасно провела групповой этап: заработала семь очков и вышла в четвертьфинал с первой строчки. Также «красная фурия» — вторая по результативности на Евро (шесть голов), а пробить ее удалось только Украине в последнем туре (2:2), в котором испанцев полностью устраивала ничья.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.14.
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6
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10
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11
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14
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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