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Грузия — Израиль: прогноз на матч Евро среди команд U21 1 июля 2023 года

Прогноз на матч Евро среди команд U21 Грузия — Израиль 1 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Зурико Давиташвили.
Фото Getty Images

1 июля состоятся первые четвертьфиналы чемпионата Европы среди игроков до 21 года. В одном из них Грузия сразится с Израилем. Встреча пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Рассудит команды норвежский арбитр Эспен Эскос.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
01 июл, 19:00. ()
Грузия U21
Израиль U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Грузию небольшим фаворитом матча. На победу хозяев чемпионата можно поставить с коэффициентом 2.42, вероятность этого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.27 (27%), успех Израиля — за 3.07 (32%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они залетят в полуфинал, принесет выплату в 3070 рублей, а чистая прибыль составит 2070 рублей.

Условие «Израиль не проиграет» оценено котировкой 1.56. Команда Гая Лусона на групповом этапе проиграла только Англии (0:2).

Только один из шести матчей этих сборных на турнире состоял из трех и более голов. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.27, а ТМ 2.5 — за 1.64.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.97, противоположный результат — за 1.83.

Выход Грузии в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти предоставлен за 1.74, Израиля — за 2.09.

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Прогноз и ставка на матч Грузия — Израиль

Сборная Грузии — натуральная сенсация молодежного Евро. Команда Рамаза Сванадзе считалась аутсайдером «группы смерти», а в итоге заняла в ней первое место, не проиграв ни одного матча. Португалия (2:0), Бельгия (2:2) и Нидерланды (1:1), которые привезли талантливых и зачастую известных игроков, не сумели справиться с соперником.

Израиль в каком-то смысле тоже удивил, но все-таки его проход в плей-офф больше связан с удачей. Коллектив Гая Лусона зацепил ничью с Германией (1:1), закономерно и без шансов проиграл Англии (0:2) и победил Чехию (1:0), подвинув ее со второй строчки. И все-таки по игре грузины выглядят предпочтительнее соперника. К тому же они сыграют при очень серьезной домашней поддержке. Проиграть в таком случае будет стыдно и неправильно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.67.

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