1 июля россиянка Дарья Касаткина и американка Мэдисон Киз разыграют титул в британском Истборне. Финал начнется в 15.00 по московскому времени, в России он показан не будет. У теннисисток очень внушительная история встреч — Киз ведет в противостоянии со счетом 8:2.

При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у соперниц практически равные шансы на триумф. Победу Касаткиной можно взять за 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. А вот успех Киз идет за 1.93 (47%).

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Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.98. Есть и другой вариант: ТБ 22.5 за 2.03 и ТМ 22.5 за 1.70.

Успех Касаткиной с форой (+1.5) гейма доступен за 1.67, такой же гандикап на Киз — за 1.70.

На счет 1:1 после двух сетов котировка — 2.35, на 2:0 в пользу Дарьи — 2.95, на такой же счет в пользу Мэдисон — 3.05.

Три сета в матче предложено взять за 2.35, два — за 1.52. Семь из 10 очных игр между теннисистками завершились в двух партиях.

Прогноз и ставка на матч Мэдисон Киз — Дарья Касаткина

Кажется, Касаткиной очень подходят местные достаточно медленные травяные корты. Дарья во всех матчах по-полной использовала внушительный арсенал ударов и потрясающе рвала ритм, не позволяя соперницам наладить прицел. В полуфинале она без проблем расправилась с итальянкой Джорджи — 6:2, 7:5.

Киз по манере игры очень похожа на Плишкову, но с той лишь разницей, что она лучше чувствует мяч. При этом Каролину Касаткина на этом турнире уже обыграла. А еще она справилась с Киз в двух из трех последних очных матчей, но теннисистки ни разу не играли на траве. А здесь Даша чувствует себя очень комфортно, поэтому должна победить соперницу.

Рекомендуемая ставка: Касаткина выиграет титул за 1.87.

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