Букмекеры оценили шансы «Ференцвароша» покинуть ЛЧ из-за чемпиона Азербайджана
9 августа венгерский «Ференцварош» и азербайджанский «Карабах» сыграют в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Будапеште на «Гроупама Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Обслужит его бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серо. В России посмотреть игру не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Станислава Черчесова больше шансов выйти в решающий раунд квалификации. На победу «Ференцвароша» можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья и успех «Карабаха» оценены одинаковой котировкой — 3.30 (по 30%).
Поставив 1000 рублей на ничью, в случае «мирного» исхода можно забрать 3300 рублей и получить чистую прибыль в 2300 рублей.
Букмекеры считают, что в следующем раунде мы увидим «Ференцварош» — на его проход коэффициент 1.63. На «Карабах» — 2.28.
В первом матче команды забили по разу, а в ответном могут сыграть в обороне еще строже, поэтому ждать лавины из голов не стоит: ТБ 2.5 оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.71.
На то, что азербайджанский клуб не проиграет в основное время, котировка 1.64.
Если считаете, что исход противостояния решится в овертайме, возьмите этот вариант за 6.10. В серии пенальти — за 5.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0