Букмекеры оценили шансы «Ференцвароша» покинуть ЛЧ из-за чемпиона Азербайджана

9 августа венгерский «Ференцварош» и азербайджанский «Карабах» сыграют в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Будапеште на «Гроупама Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Обслужит его бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серо. В России посмотреть игру не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Станислава Черчесова больше шансов выйти в решающий раунд квалификации. На победу «Ференцвароша» можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья и успех «Карабаха» оценены одинаковой котировкой — 3.30 (по 30%).

Поставив 1000 рублей на ничью, в случае «мирного» исхода можно забрать 3300 рублей и получить чистую прибыль в 2300 рублей.

Букмекеры считают, что в следующем раунде мы увидим «Ференцварош» — на его проход коэффициент 1.63. На «Карабах» — 2.28.

В первом матче команды забили по разу, а в ответном могут сыграть в обороне еще строже, поэтому ждать лавины из голов не стоит: ТБ 2.5 оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.71.

На то, что азербайджанский клуб не проиграет в основное время, котировка 1.64.

Если считаете, что исход противостояния решится в овертайме, возьмите этот вариант за 6.10. В серии пенальти — за 5.80.