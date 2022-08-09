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Сегодня, 11:15

Букмекеры оценили шансы «Ференцвароша» покинуть ЛЧ из-за чемпиона Азербайджана

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Ференцварош».
Фото Global Look Press

9 августа венгерский «Ференцварош» и азербайджанский «Карабах» сыграют в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Будапеште на «Гроупама Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Обслужит его бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серо. В России посмотреть игру не получится.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Карабах

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Станислава Черчесова больше шансов выйти в решающий раунд квалификации. На победу «Ференцвароша» можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья и успех «Карабаха» оценены одинаковой котировкой — 3.30 (по 30%).

Поставив 1000 рублей на ничью, в случае «мирного» исхода можно забрать 3300 рублей и получить чистую прибыль в 2300 рублей.

Букмекеры считают, что в следующем раунде мы увидим «Ференцварош» — на его проход коэффициент 1.63. На «Карабах» — 2.28.

В первом матче команды забили по разу, а в ответном могут сыграть в обороне еще строже, поэтому ждать лавины из голов не стоит: ТБ 2.5 оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.71.

Александр Головин, &laquo;Монако&raquo;. ПСВ — «Монако»: Головин наконец раздаст огня в ЛЧ?

На то, что азербайджанский клуб не проиграет в основное время, котировка 1.64.

Если считаете, что исход противостояния решится в овертайме, возьмите этот вариант за 6.10. В серии пенальти — за 5.80.

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ФК Ференцварош
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
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 - : -
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 4
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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