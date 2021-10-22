22 октября в 12 туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Химки». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет «Матч Премьер», начиная с 18.55.

«Динамо» перед этим туром занимает третью строчку в РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» занимают 13-е место, имея в активе 13 очков.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Динамо» фаворитом этой встречи. Поставить на победу команды можно за 1.49 — это около 65% вероятности. Ничья в матче идет за 4.50 (21%). А победа «Химок» оценивается в 7.00 (14%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Химок» потенциальная выплата составит 7000 рублей.

Ставка «Химки» не проиграют» есть в линии за 1.67.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20. Удаление и пенальти возможно за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.96.