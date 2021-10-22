22 октября в девятом туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

«Арсенал» перед этой игрой занимает 12-ю строчку в АПЛ и имеет 11 очков. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2.

«Астон Вилла» идет на 12-й позиции с десятью очками и проиграла в прошлом туре «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

«Арсенал» является фаворитом, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.94 — это около 60% вероятности.

Ничья есть в линии за 3.60. (24%). Победа «Виллы» оценивается в 4.10.

При ставке в 1000 рублей на победу «Астон Виллы» потенциальная выплата составит 4100 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.31.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.88. ТМ можно взять за 1.98.

Голы «Арсенала» в двух таймах можно забрать за 2.90. Аналогичный исход на «Виллу» есть за 5.30.