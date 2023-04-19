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Сегодня, 14:15

«Акрон» — «Спартак»: где смотреть матч FONBET Кубка России 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Максименко.
Фото Global Look Press

19 апреля московский «Спартак» сыграет с «Акроном». Встреча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция будет доступна с 16.00 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Амелин.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Спартак

Букмекеры справедливо считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время выставлен коэффициент 1.58, вероятность исхода — около 63%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Акрона» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на невероятный «Акрон» в случае его триумфа принесет выплату в 6000 рублей.

«Спартак» испытает проблемы с клубом ФНЛ, как прежде «Динамо» и «Локомотив»? Вариант 1Х предложен за 2.40.

У красно-белых не будет Промеса и Соболева, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.93, а ТМ 2.5 — 1.90.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.02, «обе забьют — нет» — в 1.80. «Спартак» обменялся голами в трех последних матчах во всех турнирах.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

Верите, что даже без лидеров атаки гости забьют минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.70, а ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

Можете поставить на количество угловых в матче: ТБ 9.5 идет за 1.93, ТБ 10.5 — за 2.52.

Проход «Спартака» в финал Пути регионов доступен за 1.33, «Акрона» — за 3.40.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч финала КХЛ 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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