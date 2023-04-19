19 апреля московский «Спартак» сыграет с «Акроном». Встреча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция будет доступна с 16.00 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Амелин.

Букмекеры справедливо считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время выставлен коэффициент 1.58, вероятность исхода — около 63%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Акрона» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на невероятный «Акрон» в случае его триумфа принесет выплату в 6000 рублей.

«Спартак» испытает проблемы с клубом ФНЛ, как прежде «Динамо» и «Локомотив»? Вариант 1Х предложен за 2.40.

У красно-белых не будет Промеса и Соболева, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.93, а ТМ 2.5 — 1.90.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.02, «обе забьют — нет» — в 1.80. «Спартак» обменялся голами в трех последних матчах во всех турнирах.

Верите, что даже без лидеров атаки гости забьют минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.70, а ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

Можете поставить на количество угловых в матче: ТБ 9.5 идет за 1.93, ТБ 10.5 — за 2.52.

Проход «Спартака» в финал Пути регионов доступен за 1.33, «Акрона» — за 3.40.