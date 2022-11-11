11 ноября ЦСКА и «Спартак» проведут уже второй матч в этом сезоне. Игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 61% вероятности. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.20 (23%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном исходе принесет 5600 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) идет за 3.00, Ф2(+2.5) — за 1.39.

Команды уже встречались в этом сезоне — 26 сентября красно-синие обыграли соперника в овертайме (3:2). В дополнительное время заканчивались два последних матча коллективов в регулярке КХЛ: в прошлом сезоне «Спартак» дожал армейцев (4:3). Считаете, что красно-белые снова не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.34.

Чаще ЦСКА в этом сезоне отличается только СКА: москвичи оформляют в среднем по 3.15 гола за матч. Меньше трех шайб армейцы забросили только в трех из последних 10 игр. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.40.

«Спартак» же один из худших по результативности в КХЛ: за 29 матчей красно-белые забросили 54 шайбы, меньше только у «Амура». ИТБ2 (1.5) идет за 1.88, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.

Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.

Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на гол от защитника (любой команды) можно оформить за 1.65. Обратный вариант идет за 2.10.