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11 ноября, 17:15

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Шейн Принс («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

11 ноября ЦСКА и «Спартак» проведут уже второй матч в этом сезоне. Игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Богдан Киселевич (ЦСКА). ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 11 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 61% вероятности. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.20 (23%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном исходе принесет 5600 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) идет за 3.00, Ф2(+2.5) — за 1.39.

Команды уже встречались в этом сезоне — 26 сентября красно-синие обыграли соперника в овертайме (3:2). В дополнительное время заканчивались два последних матча коллективов в регулярке КХЛ: в прошлом сезоне «Спартак» дожал армейцев (4:3). Считаете, что красно-белые снова не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.34.

Чаще ЦСКА в этом сезоне отличается только СКА: москвичи оформляют в среднем по 3.15 гола за матч. Меньше трех шайб армейцы забросили только в трех из последних 10 игр. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.40.

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«Спартак» же один из худших по результативности в КХЛ: за 29 матчей красно-белые забросили 54 шайбы, меньше только у «Амура». ИТБ2 (1.5) идет за 1.88, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.

Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.

Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на гол от защитника (любой команды) можно оформить за 1.65. Обратный вариант идет за 2.10.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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