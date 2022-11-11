ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
11 ноября ЦСКА и «Спартак» проведут уже второй матч в этом сезоне. Игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 61% вероятности. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.20 (23%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу «Спартака» при благополучном исходе принесет 5600 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 1.97, Ф2(+1.5) — за 1.87;
• Ф1(-2.5) идет за 3.00, Ф2(+2.5) — за 1.39.
Команды уже встречались в этом сезоне — 26 сентября красно-синие обыграли соперника в овертайме (3:2). В дополнительное время заканчивались два последних матча коллективов в регулярке КХЛ: в прошлом сезоне «Спартак» дожал армейцев (4:3). Считаете, что красно-белые снова не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.34.
Чаще ЦСКА в этом сезоне отличается только СКА: москвичи оформляют в среднем по 3.15 гола за матч. Меньше трех шайб армейцы забросили только в трех из последних 10 игр. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.40.
«Спартак» же один из худших по результативности в КХЛ: за 29 матчей красно-белые забросили 54 шайбы, меньше только у «Амура». ИТБ2 (1.5) идет за 1.88, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.
Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.
Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на гол от защитника (любой команды) можно оформить за 1.65. Обратный вариант идет за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2