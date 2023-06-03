ЦСКА — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Финальный игровой день РПЛ пройдет 3 июня, в чемпионате до сих пор присутствуют интриги. Например, непонятно, кто займет второе место, на которое по-прежнему претендуют три команды. Две из них, ЦСКА и «Ростов», как раз сойдутся в 30-м туре. Медальная разборка пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф армейцев можно с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех ростовчан предложен за 6.58 (14%) — это наименее ожидаемый финал поединка. Котировка на ничью — 4.88 (19%).
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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи включили в себя только победы москвичей:
• виктория 2:0 идет за 6.91;
• 1:0 — за 7.50;
• успех 2:1 за 7.75.
В первом круге команды сыграли нулевую ничью, но в предстоящем матче вряд ли станут отсиживаться в обороне. Тем более что в трех поединках до этого они оформили по четыре точных удара на двоих. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.
Рынок на обмен результативными попаданиями доступен за 1.81, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.99. Ставка на меткие выстрелы двух коллективов заходила в пяти из последних 10 очных столкновений ЦСКА и «Ростова».
Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча идет за привлекательные 1.91. Этот рынок тоже сыграл в половине из предыдущих 10 встреч соперников в чемпионате России.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9