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ЦСКА — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

Финальный игровой день РПЛ пройдет 3 июня, в чемпионате до сих пор присутствуют интриги. Например, непонятно, кто займет второе место, на которое по-прежнему претендуют три команды. Две из них, ЦСКА и «Ростов», как раз сойдутся в 30-м туре. Медальная разборка пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф армейцев можно с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех ростовчан предложен за 6.58 (14%) — это наименее ожидаемый финал поединка. Котировка на ничью — 4.88 (19%).

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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи включили в себя только победы москвичей:

• виктория 2:0 идет за 6.91;

• 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 за 7.75.

В первом круге команды сыграли нулевую ничью, но в предстоящем матче вряд ли станут отсиживаться в обороне. Тем более что в трех поединках до этого они оформили по четыре точных удара на двоих. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА — «Ростов»: Чалов и компания не пустят Карпина вперед себя в таблице РПЛ

Рынок на обмен результативными попаданиями доступен за 1.81, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.99. Ставка на меткие выстрелы двух коллективов заходила в пяти из последних 10 очных столкновений ЦСКА и «Ростова».

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча идет за привлекательные 1.91. Этот рынок тоже сыграл в половине из предыдущих 10 встреч соперников в чемпионате России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
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Александр Соболев

Спартак

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