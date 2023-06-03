3 июня пройдет финал Кубка Англии, в котором сойдутся принципиальные соперники, — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. В России не получится легально посмотреть этот матч.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — серьезные фавориты финала: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.54, это примерно 63% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 5.82 (16%). Котировка на ничью — 4.72 (21%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в благоприятном случае принесет 4720 рублей.

Рынок на итоговую викторию «Ман Сити» в турнире предложен за 1.26, на триумф «Ман Юнайтед» — за 3.80.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи говорят в пользу номинальных хозяев:

• 2:0 идет за 8.00;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

Манчестерское дерби нередко выдается голевым: к примеру, в первом круге прошедшего сезона АПЛ «горожане» разгромили соперника (6:3). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.75, обратный вариант доступен за 2.09.

Прогноз и ставка на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды обладают мощным нападением: «горожане» за пять игр турнира оформили пять сухих викторий с общим счетом 17:0. «Красные дьяволы» в первых четырех встречах были сильнее с одинаковым счетом (3:1), но испытали проблемы в полуфинале с «Брайтоном» (0:0) — победили только в серии пенальти (7:6). Также в отличной форме находятся главные нападающие соперников: Эрлинг Холанн настрелял 52 гола в 51 матче во всех турнирах, Маркус Рэшфорд — 30 в 55.

Три последних манчестерских дерби получились захватывающими: «МЮ» выиграл в последнем (2:1), а до этого «Ман Сити» дважды унижал оппонента (6:3 и 4:1). Во всех этих поединках сыграла ставка на «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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