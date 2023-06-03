«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на финал Кубка Англии 3 июня 2023 года
3 июня пройдет финал Кубка Англии, в котором сойдутся принципиальные соперники, — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. В России не получится легально посмотреть этот матч.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — серьезные фавориты финала: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.54, это примерно 63% вероятности. Успех «красных дьяволов» доступен за 5.82 (16%). Котировка на ничью — 4.72 (21%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в благоприятном случае принесет 4720 рублей.
Рынок на итоговую викторию «Ман Сити» в турнире предложен за 1.26, на триумф «Ман Юнайтед» — за 3.80.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи говорят в пользу номинальных хозяев:
• 2:0 идет за 8.00;
• 2:1 — за 8.25;
• 1:0 — за 8.50.
Манчестерское дерби нередко выдается голевым: к примеру, в первом круге прошедшего сезона АПЛ «горожане» разгромили соперника (6:3). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.
Рынок «обе забьют» оценен в 1.75, обратный вариант доступен за 2.09.
Прогноз и ставка на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Обе команды обладают мощным нападением: «горожане» за пять игр турнира оформили пять сухих викторий с общим счетом 17:0. «Красные дьяволы» в первых четырех встречах были сильнее с одинаковым счетом (3:1), но испытали проблемы в полуфинале с «Брайтоном» (0:0) — победили только в серии пенальти (7:6). Также в отличной форме находятся главные нападающие соперников: Эрлинг Холанн настрелял 52 гола в 51 матче во всех турнирах, Маркус Рэшфорд — 30 в 55.
Три последних манчестерских дерби получились захватывающими: «МЮ» выиграл в последнем (2:1), а до этого «Ман Сити» дважды унижал оппонента (6:3 и 4:1). Во всех этих поединках сыграла ставка на «обе забьют».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9