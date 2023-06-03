Мирра Андреева — Кори Гауфф: российская звездочка даст отпор прошлогодней финалистке «Ролан Гаррос»
3 июня 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева постарается пробиться в четвертый круг на дебютном «Шлеме». В третьем раунде «Ролан Гаррос» ее соперницей станет американка Кори Гауфф — прошлогодняя финалистка турнира. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Это будет первая игра между девушками.
Букмекерская компания Olimpbet считает Андрееву аутсайдером в противостоянии с Гауфф. На американку можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность исхода — около 56%. Успех Мирры идет за 2.08 (44%).
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Эксперты думают, что матч получится упорным: тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.94, ТМ 21.5 — в 1.89.
В двух предыдущих встречах турнира Андреева проиграла всего шесть геймов. Ее выигрыш с форой (+1.5) гейма идет за 1.91. Если же больше верите в Гауфф, возьмите Ф2(-1.5) за 1.92.
На то, что Мирра выиграет 12 и более гейма, котировка — 1.58. У Кори это условие оценено еще ниже — 1.42.
Тай-брейк в матче можно оформить за огромные 3.42.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Кори Гауфф
Болельщики и специалисты в восторге от зрелой игры 16-летней россиянки, а соперницы уже отдают ей должное и слегка побаиваются. Многие пророчат ей четвертьфинал против Иги Свентек и называют это событие неизбежным, но для этого Мирре нужно пройти прошлогоднюю финалистку.
Гауфф сейчас не так хороша, как была год назад. В прошлом сезоне до финала «РГ» американка не проиграла ни сета, а на этой неделе она уже провела тяжелый трехсетовик с Машаровой и не слишком аккуратно играла с Грабер — австрийка имела множество шансов брейкануть соперницу. Не стоит сомневаться, что Андреева, в отличие от Джулии, воспользуется своими шансами. Только вот рассчитывать, что Гауфф будет пройдена так же легко, как предыдущие противницы, точно не стоит.
Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9