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Сегодня, 13:15

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Кирилл Семенов.
Фото Официальный телеграм-канал «Ак Барса»

16 ноября в Казани состоится очень занимательная игра — «Ак Барс» в рамках КХЛ примет московское «Динамо». Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ак Барс» небольшим фаворитом матча. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.06 (20%), успех «Динамо» — за 2.67 (37%).

Москвичи не уступили этому сопернику в основное время в четырех последних встречах. На вариант Х2 котировка — 1.59.

Можете выбрать один из предложенных вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19;

  • ТБ 5.5 — за 2.26, ТМ 5.5 — за 1.59.

Если «Ак Барс» забросит хотя бы трижды, сыграет коэффициент 1.94. Такой же индивидуальный тотал у «Динамо» доступен за 2.11.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.80, гостей — за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

«Динамо» продолжает колесить по России — с 28 октября москвичи провели восемь матчей, семь из которых прошли на выезде (номинально, игра со «Спартаком» тоже была гостевой). За эти три недели бело-голубые посетили Уфу, Сочи, Ярославль, Подмосковье и Минск, а теперь отправились в Казань. И такая нагрузка дает о себе знать: в трех последних встречах динамовцы победили лишь раз, с трудом обыграв минское «Динамо» (2:1).

«Ак Барс» хоть и идет на серии из трех поражений, дома будет представлять огромную опасность. В том числе для выхолощенной команды Алексея Кудашова, которая в Казани уступила в шести из восьми предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.80.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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ЦСКА — «Амур»: где смотреть матч КХЛ 15 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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