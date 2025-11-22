«Надо подождать». Отец Большунова восстановит разрушенный дом на границе с Украиной после завершения СВО

Александр Большунов — старший обсудил с губернатором Брянской области перспективы возвращения в село Подывотье, где вырос трехкратный олимпийский чемпион.

Отец знаменитого российского лыжника Александр Большунов — старший обратился к губернатору Брянской области с вопросом о восстановлении своего дома в селе Подывотье на границе с Украиной. Здание было разрушено в результате прямого попадания снаряда ВСУ в апреле нынешнего года. Губернатор Александр Богомаз в ходе прямой линии с жителями региона объяснил, что семья Большуновых может получить компенсацию и купить новое жилье. При этом отец трехкратного олимпийского чемпиона имеет полное право построиться на прежнем месте, но сможет это сделать только после завершения СВО, поскольку в данный момент в Подывотье небезопасно. Сам Большунов-старший говорит, что не намерен бросать «родовое гнездо, где вырастил спортсмена мировой величины».

«Нельзя, чтобы эта земля осталась в бурьяне»

«У нас сегодня Брянская область, как и Курская, Белгородская, находится в зоне соприкосновения с вражеской стороной, — приводят слова Богомаза брянские СМИ. — Да, дроны прилетают. Но нигде в мире нет, чтоб можно было на сто процентов гарантированно сбить или посадить дрон. Мы уже четвертый год находимся в условиях постоянных атак со стороны украинских вооруженных формирований. ВСУ нас атакуют ежедневно, но наши бойцы — военнослужащие Министерства обороны, Пограничного управления ФСБ России, Росгвардии, УМВД, группировки войск «Брянск» — защищают Брянскую область, страну от украинских фашистов и делают это профессионально, ответственно, с героизмом и риском для жизни».

По словам брянского губернатора, в Госдуме сейчас находится законопроект, регулирующий права собственников на недвижимое имущество, пострадавшее в результате обстрелов в трех приграничных регионaх.

«Я не могу пойти на получение жилищного сертификата, — объяснил свою позицию Александр Иванович Большунов. — Я вырастил в Подывотье спортсмена мировой величины. Это история не только нашей семьи, но уже и история России в мировом масштабе. Нельзя, чтобы эта земля осталась в бурьяне, как рядом многие брошенные дома стоят десятилетиями».

Отец знаменитого спортсмена также обратил внимание губернатора на проблемы брянской школы олимпийского резерва из-за отсутствия в городе лыжероллерных трасс. Богомаз в ответ заметил, что в Подывотье, где вырос чемпион, тоже не было условий для лыжников, но это не помешало Сан Санычу стать великим спортсменом. Руководитель региона также обратил внимание на успехи молодых спортсменов, таких как 14-летняя лыжница из Стародуба Василина Некрасова, которая стала призером чемпионата России по лыжероллерам. «Не все можно сделать очень быстро, когда дело касается собственников земли. Но долг перед лыжниками как губернатор я исполню», — сказал Александр Богомаз.

«Бог спас от прилета около дома»

О разрушении дома, в котором вырос трехкратный олимпийский чемпион, стало известно в конце апреля этого года.

«Дом уничтожен. Попали в центр — и все выгорело. Меня там не было. Обошлось без пострадавших — пострадала только моя душа. То, что дома никого не было, — счастливая случайность? Не хочу об этом говорить, уже один раз Бог меня спас от прилета около дома... Дайте немного душевного спокойствия», — рассказывал Большунов-старший в интервью «СЭ».

«Пытались застраховать, но дом находится в таком месте, что все компании отказывают в страховании деревень, которые находятся вдоль границы, — признавался отец звезды лыжных гонок в разговоре с «Матч ТВ». — Здесь приграничье, опасно. Каждодневная история. Недавно дом, в котором я родился и вырос, тоже сгорел. Брат там жил буквально месяц назад. В позапрошлом году прилетело прямо к нашему дому. Я отошел от окна — и тут же взрыв. Стены меня тогда спасли, а теперь... Теперь дом не выдержал, я ему никак не мог помочь. Благодарен моему дому, что он меня спас. Я же этот дом своими руками строил, дети тут родились».

Семья Большуновых уже несколько лет не живет в Подывотье. Село, в котором стало небезопасно из-за обстрелов ВСУ, отец лыжника посещал только ради того, чтобы проверить состояние родного дома. В основном за имуществом следили родственники.

«Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности, — рассказывал Александр Иванович «Чемпионату». — Заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. Этот дом я построил своими руками. Настя (сестра лыжника. — Прим. «СЭ») и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришел, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что еще остается? Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте».

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Александр традиционно тяжело начинает сезон

В интервью «СЭ» в 2018 году Большунов-старший рассказывал, что его сын раньше тренировался на трассе, которую он прокладывал в лесу в окрестностях Подывотья. «Соседи меня считают чокнутым. Зато у сына такие результаты, — жаловался Александр Иванович. — От соседей вижу в основном зависть — некоторым уже пора калькуляторы купить, чтобы Сашины деньги считать. Вот такая поддержка села, к сожалению. Для меня это вообще больная тема — всю жизнь только палки в колеса ставят».

Сам спортсмен с женой и дочерью в настоящее время тоже живет в частном доме, но в Подмосковье. Новость о разрушении родительского дома Большунова-младшего, конечно, расстроила, хотя он не делал публичных заявлений на эту тему. В настоящее время знаменитый лыжник готовится к первому этапу Кубка России в Кировске Мурманской области. В своей первой в сезоне спринтерской гонке на снегу Сан Саныч стал пятым.

«Александр традиционно достаточно тяжело начинает сезон, — приводит РИА «Новости» комментарий тренера чемпиона Юрия Бородавко. — Должно пройти определенное количество времени для того, чтобы он сделал нужные старты и смог показать себя. Пока это только контрольные гонки после большой и тяжелой проделанной работы, и у него не все получается. Если судить по его движениям, по тому, что мы видели, до оптимальной формы ему еще достаточно далеко. Он над этим работает и с первыми стартами постепенно будет улучшать свое функциональное и физическое состояние».