Клебо устроил революцию в норвежских лыжах. Велосипедисты ему платят больше

На смену сборным идет клубная система?

Главная звезда норвежских лыжных гонок пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отказался подписывать контракт с национальной сборной. В официальном пресс-релизе и в соцсетях спортсмен заявил о том, что его тренировочные планы не совпадают с планами команды, а денег на подготовку к соревнованиям ему не нужно: все расходы покроют спонсоры. Делами Клебо продолжит заниматься семья: тренер Коре Хесфлот Клебо (дедушка) и менеджер Хокон Клебо (отец).

Как избежать коллапса

Норвежской же лыжной ассоциации теперь предстоит задуматься о пересмотре действовавшего несколько десятков лет правила, согласно которому без контракта со сборной спортсмену не выдается лицензия на участие в соревнованиях под эгидой FIS (Международная федерация лыжных видов спорта): Кубке мира и чемпионате мира (следующий турнир пройдет как раз в Норвегии в 2025 году).

Стоит также отметить, что, помимо Клебо, не в составе национальной команды будут готовиться к следующему сезону еще несколько сильных спортсменов и спортсменок. Так что вопрос о пересмотре правил допуска стоит остро: его будут рассматривать уже на следующем заседании правления Норвежской лыжной ассоциации.

Спонсоры Клебо довольны, несмотря на дополнительные расходы. В то время как партнерство со сборной прекратила компания Norengros (это повлекло сокращение состава с 24 до 20 спортсменов), с финансами у Team Klaebo все прекрасно. Один только главный спонсор Йоханнеса — профессиональная велокоманда Uno-X (существует на средства фирмы Uno-X Mobility, занимающейся разработкой экологичных решений для обслуживания транспорта: зарядных станций, автомоек, биотоплива) ежегодно пополняет его банковский счет на 430 тысяч евро. Это ненамного меньше той суммы, которую спортсмен заработал за предыдущий сезон призовыми на Кубке мира-2022/23 (там Клебо одержал рекордные для мужчин 20 побед) и чемпионате мира-2023 (три золота и два серебра).

С уходом Йоханнеса из сборной у партнеров появится куда больше возможностей для маркетинговых активностей с участием спортсмена. Так, этой весной участие Клебо в спонсорских мероприятиях Uno-X фактически ограничилось показательным велозаездом против норвежской суперзведы биатлона Йоханнеса Бе в культовый подъем Коппенберг в рамках «Тура Фландрии». Теперь же руководство велокоманды считает, что сотрудничество с лыжником станет более тесным. Генеральный директор Uno-X Йенс Хаугланд в комментарии для VG отметил: «У нас близкие и хорошие отношения с Йоханнесом. С выбором, который он сейчас сделал, естественно, что мы хотим работать еще ближе на пути к его мечте на ЧМ 2025 года в Тронхейме».

Йоханнес Клебо. Фото Getty Images

Для сборной — экономия

Высотные сборы Клебо, частично покрывавшиеся из кармана лыжной ассоциации перед прошлым сезоном (это признал и сам спортсмен в официальном заявлении), теперь не входят в статью расходов сборной. Йоханнес посчитал, что в нынешней кризисной для национальной команды финансовой ситуации «было бы ошибкой получить поддержку... в то время как партнеры по команде потеряли свое место из-за сокращения расходов».

Неудивительно, что менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг не стал критиковать решение Клебо и воспринял его «с уважением». Спортивный функционер в официальном заявлении подчеркнул: «Мы были полны решимости сделать все возможное для Йоханнеса и в следующем сезоне». В данной же ситуации под «всем возможным» следует понимать разве что скорейшую отмену правила о том, что спортсменам вне сборной нельзя стартовать на международных соревнованиях без лицензии от ассоциации.

Иного выхода у Норвежской лыжной ассоциации нет: помимо Клебо на самоподготовке находятся Кристин Шистад (пять побед в спринтах на этапах Кубка мира только в 2023 году), Астрид Слинн (две медали чемпионата мира этого года) и четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен (из-за проблем со здоровьем слабо провел этот сезон, но намерен вернуться к Тронхейму на топ-уровень).

Кристин Шистад. Фото Global Look Press

Альтернатива — частные команды

Следует отметить, что и вне сборной у норвежских лыжников есть возможность выстраивать полноценную подготовку. Семейная мини-команда Клебо может себе позволить за деньги спонсоров приглашать любых спарринг-партнеров: так, прошлым летом Йоханнес тренировался вместе с прямым конкурентом — занявшим по итогам сезона-2022/23 второе место в спринтерской классификации Кубка мира французом Люкой Шанава. Этим летом от обязательств перед сборной Норвегии будет свободен не попавший в состав Синдре Скар (10 призовых мест на этапах Кубка мира).

Мощная тренировочная группа собирается под крылом частной команды Aker Daehlie (ее спонсирует компания восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорна Дэли): Астрид Слинн, ее сестра Ойре, Эмиль Иверсен, обладательница спринтерских глобусов последних двух сезонов Майя Дальквист из Швеции, а также вся сборная Великобритании (ее Дэли спас от банкротства перед стартом прошлого сезона) с Эндрю Масгрейвом.

Фактически сокращение норвежской сборной — это перераспределение расходов на подготовку спортсменов за счет частных спонсоров. Ассоциации в такой ситуации остается только формально выдавать лицензии сильнейшим.