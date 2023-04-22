Норвежцы сэкономят на Клебо? У них закончились деньги и терпение в переговорах с главной звездой

Шведы и французы также испытывают большие проблемы с финансированием своих сборных.

У сборной Норвегии, уверенно выигравшей зачет Кубка наций по лыжным гонкам этой зимой, как оказалось, возникли существенные проблемы с финансами. На экстренном совещании Норвежской лыжной ассоциации было принято решение о сокращении числа спортсменов в сборной страны на следующий сезон до двадцати. Этой зимой в состав команды входили 13 мужчин (шесть из них составляли дистанционную команду, еще семь — «спринтгруппу») и 11 женщин. Теперь сборная (в пропорции 10/10) станет меньше. Кто войдет в двадцатку на следующий сезон, будет объявлено в понедельник, 24 апреля. Будет ли среди сборников суперзвездный Йоханнес Клебо, у которого очередной конфликт с ассоциацией, — большой вопрос.

Сборную покинул спонсор, а Клебо ставит условия

Главная причина проблем сборной Норвегии с деньгами — уход мощного спонсора. Компания Norengros, занимающаяся продажей товаров для дома, еще в марте уведомила лыжную ассоциацию о том, что не намерена продлевать контракт о сотрудничестве. Это соглашение распространялось на мужскую и женскую дистанционные команды. После 20 лет и миллионов долларов инвестиций маркетинговый отдел компании посчитал дальнейшие вложения нецелесообразными.

Огромная брешь в бюджете вынудила руководство сборной пойти на крайние меры: по итогам заседания были приняты решения о масштабном сокращении расходов. Теперь на сборах лыжников будут сопровождать меньше врачей и физиотерапевтов, сами сборы станут короче, спортсменам рекомендовано передвигаться между соревнованиями одними и теми же рейсами. Ужаться придется во всем: даже на замену уходящей в декретный отпуск наставнице второй команды Монике Корре возьмут тренера только на полставки, а не на полноценный контракт.

И в таких тяжелых условиях, за два дня до объявления состава на следующий сезон главная звезда норвежских лыж Йоханнес Клебо заявляет в интервью VG: «Судя по тому, как обстоят дела прямо сейчас, меня с высокой долей вероятности не будет в сборной Норвегии в межсезонье... Каждый год мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу. Это не смешно, это неловко, но происходит между мной и сборной из года в год... У нас есть еще пара дней на переговоры, посмотрим, что из этого выйдет... Но я не уверен, что приеду в понедельник в Осло на презентацию сборной на следующий сезон».

Йоханнес Клебо. Фото Getty Images

Какие рычаги у Йоханнеса?

Фактически спонсорские контракты Йоханнеса позволяли ему уже давно готовиться к сезону за пределами сборной. Планы тренировок Клебо, включающие дорогие горные сборы, не вписывались в программу тренировок команды и раньше, а теперь в условиях экономии и вовсе практически исключены. Личный сервисмен (а именно из-за него спортсмен конфликтовал с ассоциацией в прошлом году) также выглядит как непозволительная роскошь. Единственный рычаг давления на Клебо у чиновников — лицензия на соревнования под эгидой FIS. Без контракта с ассоциацией Йоханнеса (пусть и в теории) могут оставить за бортом Кубка мира. Главный козырь Клебо — без главной звезды в составе найти нового топ-спонсора для сборной будет крайне затруднительно.

При этом менеджер лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг считает, что стороны придут к соглашению, как и прежде в подобных ситуациях. Напомним, что в прошлом сезоне Клебо появился на презентации команды перед сезоном даже притом что на тот момент подписанного контракта с ассоциацией не имел.

Примечательно, что с похожими на Йоханнеса проблемами может столкнуться Астрид Слинн. Спортсменка, этой зимой в возрасте 35 лет выигравшая две медали на дебютном для себя чемпионате мира, объявила, что это межсезонье, так же как и предыдущее, проведет в составе марафонской команды Team Aker Daehlie (в ее составе она выиграла престижный лоппет Биркебейнерреннет-2023). А значит, вопрос о контракте с лыжной ассоциацией для Слинн, в случае если она рассчитывает выступать на Кубке мира, также будет важен.

Астрид Слинн. Фото Global Look Press

Шведы платят слишком мало

Другие сильные европейские сборные также накрыл финансовый кризис. Так, во Франции большая часть средств будет выделяться на подготовку тех спортсменов, кто готов показать высокие результаты на Олимпиаде-2026. Юниорскую команду расформировали, помощь отдельным молодым спортсменам будет оказываться адресно. В Швеции главных вопросов на повестке дня два: самоподготовка (так же как в случае Клебо в Норвегии) многих звезд (Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Юнна Сундлинг, Эмма Рибом) и повышение стипендий. Последняя проблема особенно болезненная.

На данный момент гарантированный доход лыжника сборной Швеции составляет 200 тысяч крон в год (около 18 тысяч евро). Это в два раза ниже средней зарплаты по стране. Один из лидеров мужской сборной Калле Хальфварссон заявлял о том, что представляющие команду на переговорах с лыжной ассоциацией Маркус Грате и Моа Илар намерены запросить повышение выплат в два раза. В свою очередь, глава ассоциации Ларс Оберг, сомневается, что финансовые аппетиты спортсменов удастся удовлетворить. В любом случае диалог продолжится до 11 мая. Именно тогда будет назван состав шведской сборной на следующий сезон.