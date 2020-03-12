Бывшая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» поделилась мнением о победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

— Что скажете про победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира?

— Очень рада! Ребята держат тот уровень лыжного спорта, который в России и должен быть. Саша — яркий лидер, замечательный спортсмен. Здорово, когда в команде есть такой человек, потому что за ним подтянутся и остальные. Единственное, жаль, когда нам на ровном месте ставят подножки. Не имею в виду лыжи, но за биатлон вот обидно. Все эти обыски, обвинения... Мне кажется, это связано с тем, что мы сильные, и это многим не нравится. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь.