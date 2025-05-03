Лыжи
3 мая, 08:55

Норвежский журналист Сальтведт: «Вяльбе подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией»

Ана Горшкова
Корреспондент

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о конфликте главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она — лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.

Губерниев ранее заявил, что намерен участвовать в выборах президента ФЛГР в 2026 году. В апреле он заявил, что представит свою программу в течение мая.

Вяльбе также говорила, что готова пойти на выборы главы. Она руководит ФЛГР с 2010 года.

Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов.«Давно уже пора зарыть топор войны». Устюгов ответил на критику Большунова, а Губерниев опять ругает Вяльбе
Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
  • Adiоs Amigos R

    Ну из Норвегии то виднее, ясен пень...:rofl:

    20.05.2025

  • marchela13

    А ты откудо ЧМО взялось?

    03.05.2025

  • marchela13

    Это не Аня а чмошница поддерживающая всё овно.

    03.05.2025

  • marchela13

    Это 100%,там ведь половина хохлобандеровцев.

    03.05.2025

  • marchela13

    Отмороженный а тебе какого здесь надо.

    03.05.2025

  • ANTI BOMG

    А ты кто такой, гнида? Воняй у себя в гейевропах!

    03.05.2025

  • Алексей Еграшин

    какого ещё совка,что ты в этом понимаешь дурачок необразованный

    03.05.2025

  • petrovich56

    Митяй разбудил доселе молчавших астматиков...

    03.05.2025

  • napadenie

    Когда Губерниев поддает жару у микрофона, - это приемлемо и терпимо с профессиональной точки зрения. Но за пределами микрофона его активность и пассажи отвратительны. Его бахвальство и самолюбование омерзительны. И это «единомышленник-советник» ? Ужас! Вот наруководят!

    03.05.2025

  • Александр Иванов

    Всё по делу сказал. Вяльбе - олицетворение агрессивного совка , с бомбами по европейским столицам, и не случайно Кремль её держит уже 15 лет. Плохо то, что ни один нормальный человек из Федерации не пожелал участвовать в выборах, вот где трагедия

    03.05.2025

  • Spacewalker

    Да уж. Вяльбе быть может и прошлое, но вот в то что именно Губерниев это и есть светлое будущее верится ещё с большим трудом:wink:

    03.05.2025

  • Горын

    Аня. Кто этот норвежский журналист? Кто его в России знает? Сильные мира сего это кто? Те кто поддерживает нацистов? Не думаю, что большинству читателей СЭ интересны высказывания этих говнюков и этого "журналиста".

    03.05.2025

  • URMA

    Вот чье мнение меньше всего интересует россиян,так это мнение норвежцев. Тем более (как), какого то корреспондента.

    03.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    СЭ открыто топит за Губу, раз постит подобное дерьмо?

    03.05.2025

  • Vlаdimir

    Запад всегда критиковал тех кто не «пляшет под их дудку».

    03.05.2025

  • KlimA

    Конечно норгам не нравится Вяльбе, доминированию норвежцев пришёл конец.. Ну а Димку-самозванца в президенты это чисто поржать только.. ну он же олух, который только трындеть умеет..

    03.05.2025

  • wam

    Для развала работы Елены Вяльбе на посту лыжной федерацией в России, норвежцам нужен популист Губерниев.

    03.05.2025

