Норвежский журналист Сальтведт: «Вяльбе подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией»
Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о конфликте главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и телекомментатора Дмитрия Губерниева.
«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она — лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.
Губерниев ранее заявил, что намерен участвовать в выборах президента ФЛГР в 2026 году. В апреле он заявил, что представит свою программу в течение мая.
Вяльбе также говорила, что готова пойти на выборы главы. Она руководит ФЛГР с 2010 года.
Источник: РИА Новости
