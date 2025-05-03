Норвежский журналист Сальтведт: «Вяльбе подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией»

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о конфликте главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она — лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.

Губерниев ранее заявил, что намерен участвовать в выборах президента ФЛГР в 2026 году. В апреле он заявил, что представит свою программу в течение мая.

Вяльбе также говорила, что готова пойти на выборы главы. Она руководит ФЛГР с 2010 года.