Бородавко заявил, что зарубежные спортсмены получают «бан» за поддержку России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

Ранее Клебо заявил, что считает возможный допуск российских лыжников несправедливым на фоне текущих событий.

«Есть ли спортсмены, которые здраво понимают ситуацию? Такие спортсмены за рубежом есть и были. Мы все прекрасно знаем, что с этими спортсменами случилось. Их со всех международных и национальных организаций убрали. Ни журналисты, ни кто-то другой их не спрашивает, не задает вопросы. Все спортсмены, руководители поддерживают одну, государственную точку зрения. Если они будут высказывать свое мнение, то, у них, как и у тех, кто уже получил этот «бан», можно сказать, дисквалификацию внутри страны, не будет будущего. Все спортсмены — молодые люди, у них вся жизнь впереди. Не хотят каких-то проблем в будущем, поэтому скорее выражают общую политику, нежели свое мнение», — сказал Бородавко «СЭ».

Российские и белорусские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.