3 мая, 08:37

Клебо — о российских лыжниках: «С ними всегда было хорошее соперничество»

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Александр Большунов.Нашим лыжникам потребовались тренировки в Европе. Без этого на Олимпиаде будет тяжко

Российские и белорусские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. В апреле 20250го в FIS заявили об отсутствии конкретных сроков по принятию решения о допуске россиян к Олимпийским играм-2026.

Клебо является 15-кратным чемпионом мира, рекорд среди лыжников-мужчин, 5-кратным олимпийским чемпионов и 4-кратным победителем многодневки «Тур де Ски».

Йоханнес Клебо
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
