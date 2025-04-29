Губерниев представит программу на выборы президента ФЛГР в мае

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев представит программу на выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в течение мая.

«Бизнес, деньги, развитие спорта и вывод российских лыж на межгалактический, космический уровень. Что совсем не удается нынешним руководителям», — цитирует ТАСС Губерниева.

Ранее он неоднократно критиковал действующего президента ФЛГР Елену Вяльбе. Ранее во вторник она заявила, что готова участвовать в выборах, если ее кандидатуру выдвинет один из регионов. Выборы на пост главы ФЛГР пройдут в 2026 году.