29 апреля, 17:31

Губерниев представит программу на выборы президента ФЛГР в мае

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев представит программу на выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в течение мая.

«Бизнес, деньги, развитие спорта и вывод российских лыж на межгалактический, космический уровень. Что совсем не удается нынешним руководителям», — цитирует ТАСС Губерниева.

Ранее он неоднократно критиковал действующего президента ФЛГР Елену Вяльбе. Ранее во вторник она заявила, что готова участвовать в выборах, если ее кандидатуру выдвинет один из регионов. Выборы на пост главы ФЛГР пройдут в 2026 году.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

Источник: ТАСС
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
  • petrovich56

    Митяйка вывел биатлон на межгалактический уровень ..Теперь его никто не смотрит...со звуком...

    30.04.2025

  • Valery Grigoryev

    может ему пойти в президенты ЛГБТ?

    29.04.2025

  • petrovich56

    Митяйка совсем слетел с катушек...

    29.04.2025

  • чуфар

    Когда уже эта гнида заткнётся?

    29.04.2025

  • marchela13

    Совсем е-ся!

    29.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    урод амебный

    29.04.2025

    • Бородавко — о ситуации с домом родителей Большунова: «Пока Александр не отвечает. На днях свяжемся с ним»

    Вяльбе назвала попадание снаряда ВСУ в дом Большунова жуткой трагедией

