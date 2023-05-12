Вяльбе — об альтернативной зимней Олимпиаде: «Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об организации альтернативных соревнований в случае отстранения россиян от следующих Олимпийских игр.

«А кому интересна зима из наших дружественных стран? Кому мы можем предложить зимние виды спорта? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах. Мы не сможем провести зимние альтернативные соревнования. Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет», — приводит Sport24 слова Вяльбе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.