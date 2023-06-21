Супруга рассказала, как изменился Большунов после рождения дочери

Анна Большунова — супруга лыжника Александра Большунова — рассказала, как изменился трехкратный олимпийский чемпион после рождения дочери.

«Сейчас он гораздо спокойнее ко всему относится. Все благодаря дочке. Я стараюсь его успокоить, вместе с ним ищу причину того, как прошла гонка, что привело к такому результату. Но он и правда редко выплескивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира — 2021. Тогда я была рядом и уделила ему все внимание. Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было бы сложнее перенести и принять все случившееся», — цитирует Большунову «Чемпионат».

Ранее Большунов признался, что общение с дочерью для него важнее побед.