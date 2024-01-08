Ступак отметила, что 2023 год подарил всем российским спортсменам сплоченность

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о том, как для нее сложился 2023 год.

«Мой 2023 год прошел очень ярко и красиво. Параллельно со спортом, в котором тоже были свои удачные дни и гонки. Удалось попробовать несколько новых для меня направлений, запустить бренд своей одежды и побывать на разного рода красивых мероприятиях. Очень сильно радует то, что этот год, наверное, подарил моей жизни еще несколько интересных возможностей развития. 2023 год всем российским спортсменам подарил сплоченность. Мы все стали ближе и роднее друг другу. Этот год подарил нам красивую борьбу в лыжных гонках, всегда присутствовал накал страстей, что очень радует», — цитирует Ступак Metaratings.ru.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований по решению IBU с весны 2022 года.