Сергей Устюгов - о марафоне: "Мы проиграли гонку тактически"

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что Александр Большунов мог выиграть золото в марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 22-летний спортсмен стал вторым, уступив норвежцу Хансу Кристеру Холунну.

- Мы проиграли гонку тактически, - сказал Устюгов в эфире канала "Матч ТВ". - У Саши было много сил на последнем круге. Он расстроися, сам понимает, что все было возможно.

Надо учиться работать командой у норвежцев. Все выводы будут сделаны. Мы не первую гонку проигрываем тактически.

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