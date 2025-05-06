Лыжи
6 мая, 12:46

Отец Большунова рассказал о реакции сына на разрушенный ВСУ дом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Александр Большунов-старший, отец лыжника Александра Большунова, ответил на вопрос о реакции сына на известие об уничтожении дома родителей.

В конце апреля сообщалось, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса.

«Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть», — приводит слова Большунова-старшего «Чемпионат».

Александр Большунов.Дом родителей Большунова уничтожен украинским снарядом. К счастью, никто не пострадал

Ранее отец Большунова рассказал «СЭ», что не знает, будет ли семья восстанавливать разрушенный дом.

Источник: «Чемпионат»
