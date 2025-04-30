Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

30 апреля, 16:09

Отец Большунова сомневается, что семья восстановит дом в Брянской области: «Каждый день обстрелы, горят дома»

Микеле Антонов
Корреспондент

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уничтоженном доме в Брянской области.

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области был уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса.

— Будете ли пытаться восстанавливать дом?

— Ничего не могу сказать. Каждый день люди сидят в подвалах. О каком восстановлении (может идти речь, — прим. «СЭ»). Пока вообще ничего.

— А в будущем?

— Если там будет будущее. Каждый день обстрелы, каждый день горят дома. Так что пока ничего, — сказал Большунов-старший «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе назвала попадание снаряда ВСУ в дом Большунова жуткой трагедией

Бородавко: «Нет смысла говорить о борьбе Вяльбе и Губерниева, выборы через год»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости