Отец Большунова сомневается, что семья восстановит дом в Брянской области: «Каждый день обстрелы, горят дома»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уничтоженном доме в Брянской области.

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области был уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса.

— Будете ли пытаться восстанавливать дом?

— Ничего не могу сказать. Каждый день люди сидят в подвалах. О каком восстановлении (может идти речь, — прим. «СЭ»). Пока вообще ничего.

— А в будущем?

— Если там будет будущее. Каждый день обстрелы, каждый день горят дома. Так что пока ничего, — сказал Большунов-старший «СЭ».