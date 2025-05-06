Лыжи
Лыжные гонки

6 мая, 14:39

Отец Большунова рассказал, что мотивация на международных стартах выше, чем на российских

Сергей Ярошенко
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Отец российского лыжника Александра Большунова высказался о мотивации на российских и международных стартах.

Александр Большунов.Большунов и Терентьева были лучшими в концовке, но главные награды взяли другие. Кого потенциально брать на Олимпиаду?

«Есть монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучил, ничего не меняется. А хочется же бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их. Вот тогда будет запредельная мотивация, я думаю. Кто бы что ни говорил, но Кубок мира, чемпионат мира — это совсем другой уровень по сравнению с Кубком и чемпионатом России», — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат».

Ранее сам лыжник признался, что его уровень падает из-за отсутствия международных стартов.

13 февраля 28-летний россиянин занял первое место в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии, которая не входит в официальный календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) . Для него это был первый международный старт за три года.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой FIS с 2022 года.

Источник: Чемпионат
Александр Большунов
  • fedd

    Очнитесь спортсмены! Вы реально думаете, что беготня на двух палках с двумя палками в руках имеет свою независимую ценность? Это вам не музыка Моцарта, которая останется в веках. Это всего лишь сиюминутное развлечение для зрителей. Зрители и решают, где мотивация должна выше. Не нравиться вперёд на завод, в офис, на ферму и т.д.

    06.05.2025

