Отец Большунова рассказал, что мотивация на международных стартах выше, чем на российских

Отец российского лыжника Александра Большунова высказался о мотивации на российских и международных стартах.

«Есть монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучил, ничего не меняется. А хочется же бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их. Вот тогда будет запредельная мотивация, я думаю. Кто бы что ни говорил, но Кубок мира, чемпионат мира — это совсем другой уровень по сравнению с Кубком и чемпионатом России», — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат».

Ранее сам лыжник признался, что его уровень падает из-за отсутствия международных стартов.

13 февраля 28-летний россиянин занял первое место в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии, которая не входит в официальный календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) . Для него это был первый международный старт за три года.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой FIS с 2022 года.