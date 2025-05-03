Бородавко объяснил, почему не комментирует взаимоотношения Губерниева и Вяльбе

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос «СЭ» о возможном противостоянии между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым на выборах главы ФЛГР.

«Комментировать не буду. Мне это вообще неинтересно. Это их личное мнение, все эти отношения», — сказал Бородавко «СЭ».

29 апреля Губерниев сообщил, что представит программу на выборы президента ФЛГР в течение мая.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, она трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.