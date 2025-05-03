Лыжи
3 мая, 11:50

Бородавко объяснил, почему не комментирует взаимоотношения Губерниева и Вяльбе

Микеле Антонов
Корреспондент

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос «СЭ» о возможном противостоянии между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым на выборах главы ФЛГР.

«Комментировать не буду. Мне это вообще неинтересно. Это их личное мнение, все эти отношения», — сказал Бородавко «СЭ».

29 апреля Губерниев сообщил, что представит программу на выборы президента ФЛГР в течение мая.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, она трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
  • fell62

    Бородавка она и в Африке бородавка...

    20.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Моя хата с краю...

    20.05.2025

  • marchela13

    Бородавко а ты в чьей команде? СЫКУН ты а не мужик. Сан.Саныч пошли его подальше и иди к нормальному тренеру и человеку. А вот если Вяльбе тебя так кинула,ты своей фамилии стоишь бородавка.

    03.05.2025

  • petrovich56

    Митяй перепутал лыжи с греблей...Митяйка греби обратно в биатлон...

    03.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    У Губы не может быть взаимоотношений с нормальными людьми...

    03.05.2025

  • wasp00000

    С помойным Губером легко разобраться, федерация должна поставить условие, если права у Матча, то Губер на пушечный выстрел не подходит к комментированию, если прорывается, то следующие права отдаются какому нибудь Окко, желательно бессрочно! Тогда Губер будет ходить шёлковым по струнке!!

    03.05.2025

  • Дед Егор

    В хоккее Ротенберг, в лыжах Губерниев. Нам спорт в стране не нужен , я так понимаю!!!

    03.05.2025

