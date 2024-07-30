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Сегодня, 17:10

Губерниев сообщил, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» сообщил, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области.

— Вы сейчас находитесь в Вологде. Как вам город?

— Во-первых, я горжусь тем, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области, меня здесь торжественно приняли. Мы пообщались с руководством региона, и после моего скромного замечания начали делать дорогу у роддома на улице Герцена. Плюс ко всему пообещали решить проблему с лыжными гонками. Как раз сейчас собираюсь встретиться с руководством школы, где намечается проблема с трассами, и я очень надеюсь, что мы вместе с и. о. губернатора Филимоновым, человеком очень спортивным и вдумчивым, все проблемы решим.

Команда у него великолепная, понимающая спорт. Поэтому я благодарен за обратную связь, мы в диалоге с лыжниками, департаментом спорта и командой руководителя региона. В городе будет очень много спортивного движа, поэтому очень надеюсь, что в полку вологодских спортсменов прибудет уже в ближайшее время, — сказал Губерниев «СЭ».

Полное интервью Губерниева читайте на «СЭ».

Александр Абустин

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Дмитрий Губерниев
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