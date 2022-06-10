Бородавко раскритиковал решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.

У мужчин дистанции 15 и 30 км сократились до 10 и 20 км соответственно. У женщин дистанция марафона увеличилась с 30 до 50 км.

«Когда разговор шел, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций, — приводит слова Бородавко РИА «Новости Спорт». — Но когда сделали наоборот, это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения. Это какие-то непонятные эксперименты на лучших лыжниках мира. Если это инициатива Вегарда Ульванга, так пусть обкатывает эту систему у себя в Норвегии! Получается, что пошли на поводу у одного человека, который исполнил свои хотелки и ушел«.

По мнению тренера, FIS принял решение в угоду норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.

«Каждый год увеличивают количество спринтов, дистанцию сократили до 10 км. Все гонки преследования превращаются в масс-старт, будут иметь преимущество быстрые финишеры. Имею ли я в виду Йоханнеса Клебо? Конечно, его», — сказал он.