Непряева - первая россиянка за 13 лет, вошедшая в топ-3 по итогам Кубка мира

Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира-2018/19. На ее счету 1431 очко, больше только у Ингвильд Остберг (1654).

Непряева - первая за 13 лет лыжница из России, вошедшая в тройку лидеров Кубка мира. Последний раз это удавалось Юлии Чепаловой в сезоне-2005/06 - тогда она стала третьей.

Последняя победа в Кубке мира также принадлежит Чепаловой - в сезоне-2000/01. В тот же год третьей стала еще одна россиянка Лариса Лазутина.

Отметим также, что второе место в зачете Кубка мира россиянка занимала 23 года назад - в сезоне-1995/96. Ей стала нынешняя глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.