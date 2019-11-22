Мельниченко и Жамбалова победили на контрольной тренировке сборной России

Андрей Мельниченко и Алиса Жамбалова победили в контрольной тренировке сборной России в финском Рованиеми.

Мельниченко 13 км свободным стилем пробежал за 29 минут 47,1 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин (отставание 12 секунд), третьим — Артем Мальцев (35).

Жамбалова на дистанции 10 км показала 26 минут 37 секунд. Второе место заняла Анна Нечаевская (19,7), тройку лучших замкнула Яна Кирпиченко (31).

После сбора в Финляндии будет определен состав национальной команды на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.