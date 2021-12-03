Мацокина и Сорина не смогли выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
14:48
Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина не смогли выйти в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.
Обе спортсменки вылетели на стадии четвертьфинала. Мацокина заняла последнее, шестое место в своем забеге. Сорина стала четвертой.
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова вылетели еще на стадии квалификации, заняв места ниже 30-го.
Таким образом, ни одна россиянка не поборется за медали в этом виде программы.
«СЭ» проводит онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.
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