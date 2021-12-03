«Все в рамках ожиданий». Степанова прокомментировала невыход в четвертьфинал спринта в Лиллехаммере
Вероника Степанова высказалась о невыходе в четвертьфинал спринта в Лиллехаммере
14:11
Российская лыжница Вероника Степанова высказалась по поводу своего выступления в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Спортсменка заняла 40-е место и не вышла в четвертьфинал.
«В финал спринта в Лиллехаммере не отобралась. Все в рамках ожиданий и плана на следующие гонки в Лиллехаммере. Готовлюсь. Холодно. К лыжам вопросов и претензий нет», — написала лыжница в Instagram.
Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.
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