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Сегодня, 17:00

Лыжница Кирпиченко — о медиа: «Хорошо, когда обсуждают соревнования, а не личную жизнь спортсменов»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» поделилась мнением о роли спортивной прессы.

«Я за здоровый интерес болельщиков и нормированную медийность. Она ни в коем случае не должна мешать тренировочному процессу. Хорошо, когда показывают соревнования, обсуждают спорт, но не личную жизнь спортсменов. Должна быть определенная граница, у каждого она, пожалуй, своя. Каждый сам решает, что для кого норма. За мной стали следить после универсиады и ЧМ. Специально я свои соцсети не развивала, контент-план не писала. Все было естественно, делюсь эпизодами из своей жизни с теми, для кого это интересно. Какие-то важные для меня моменты, интересные. Приятно, что таких людей много и они не отписываются, хотя сейчас я появляюсь в интернете не так часто.

Важно делать телепоказ гонок. Многие дети смотрят на соревнования по телевизору, и у них потом горят глаза, хотят заниматься сами лыжами, глядя на наших лидеров. Для болельщиков это важно. У меня много знакомых, кто хотел следить, посмотреть гонки, а когда телекартинки не было, можно было довольствоваться только онлайн-отсечками по дистанции. Но это не так интересно. Аудитория лыжных гонок в стране растет, так что и для телевещателя это в плюс, зритель будет», – сказала Кирпиченко.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе осенью прошлого года заявила, что для нее важнее результаты соревнований, а не организация телетрансляций внутренних стартов.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Яна Кирпиченко
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