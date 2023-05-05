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Сегодня, 16:45

Лыжница Кирпиченко — об отстранении россиян: «Девочкам, которые сейчас на пике возможностей, тяжело»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Для меня не было серьезной разницы, где бегать. Я сейчас не в лучшем своем состоянии. Чтобы думать о международных стартах, нужно прежде всего самой быть к ним готовой, конкурентоспособной внутри России. И только потом думать о следующих шагах. Пока мне в России есть с кем бегать и на кого равняться. Так что пока не до этого. Не первостепенный вопрос, не самый актуальный.

Все не так печально, прямо скажем, как было в прошлом году, прогресс есть. Но, объективно говоря, к международным стартам я была не готова. Для меня сейчас не самый простой период в карьере, поэтому вроде бы не так много и упустила. А вот девчонки, которые сейчас на пике своих возможностей, молодые, талантливые... Им, конечно же, тяжело.
Мысли о том, сколько медалей могли бы завоевать на международных стартах, наверняка возникали, хотя надо отметить работу нашей федерации лыжных гонок — в этом году провели отличные соревнования в Малиновке. Был телепоказ гонок, этапов Кубка России. Картинка шикарная, эмоции, интерес. В России тоже есть с кем бегать, и у нас очень много конкурентоспособных девочек. Для них создают сейчас все условия. И уровень подготовки соревнований также высочайший, на мой взгляд», — сказала Кирпиченко.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступает против участия своих спортсменов в международных стартах под нейтральным флагом.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Яна Кирпиченко
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